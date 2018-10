Veliaj: Djali një emër shqiptar dhe tirons…

Kreu i bashkisë Erion Veliaj mirëpriti sot maratonën në fazën e fundit të saj. Teksa përshëndeti pjesëmarrësit nga e gjithë bota, nga Azia dhe përfaqësues edhe nga Lugina e Preshevës, Veliaj sqaroi arsyen se pse këtë vit nuk do të marrë pjesë në garë.

Veliaj: Shumë më kanë pyetur nëse do marr pjesë në maratonë. Edhe unë do marr pjesë në maratonë, vetëm se do vrapoj për në maternitet meqë u bëra me djalë. Herën tjetër do kthehem dyfish në garë.

I pyetur se cili është emir i përzgjedhur për vogëlushin e sapolindur, Veliaj tha: “Këtë do ta them pas pak se dua ta konsultoj edhe mamanë,. Por e sigurt që do të jetë një emër shqiptar, por edhe tirons”.