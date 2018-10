Vajza erdhi zgjidhja! S’do keni më nevojë për burra për të mbetur shtatzënë

Gratë australiane do të jenë në gjendje të kenë foshnja pa meshkuj brenda dy dekadave, thotë një ekspert i fertilitetit.

Dr David Molloy tha se shtatzënitë nuk do të kenë më nevojë për kontributin e meshkujve në të ardhmen në sajë të avancimeve në teknologjinë e fertilitetit, shkruan DailyMail.

Minj të vegjël u lindën kohët e fundit nga dy nëna në Kinë , dhe Dr Molloy vuri në dukje se ai nuk sheh asnjë arsye se pse suksesi i njëjtë nuk mund të arrihet në riprodhimin njerëzor.

Aktualisht në Australi, komitetet etike dhe ndalimet ligjore do të ndalonin këtë proces tek njerëzit, por Dr Molloy tha se qëndrimet do të ndryshojnë me kalimin e kohës./lajmifundit.al