U arrestua mes çarçafëve me 20-vjeçaren, “bëhet e gjallë” e dashura e Stresit

Reperi Arkimed Lushaj, i njohur ndryshe me emrin e skenës si “Stresi” u vu në pranga ditën e djeshme në një prej hoteleve të rrethinave të kryeqytetit me një 20-vjeçare me inicialet P.Ç.

Policia e Tiranës e arrestoi reperin midis çarçafëve të krevatit për trafik droge dhe krime kundër personit.

Ai ishte nën përgjim prej disa muajsh dhe ishte kapur teksa komunikonte me disa persona për trafikun e drogës.

Po kështu në përgjimet ambientale dhe ato telefonike Stresi është kapur duke orientuar shitësit të çojnë drogë në disa vende kryesisht lokale.

Gjatë kontrollit në hotelin ku po qëndronte Stresit i janë gjetur në posedim, një pistoletë, disa fishekë dhe një sasi e vogël kokaine.

20-vjeçarja e cila e shoqëronte është lënë e lirë pas marrjes në pyetje.

Pak kohë më parë ai bëri publike fejesën me të dashurën e tij Kejsi, me të cilën kishte një lidhje disavjeçare.

Me sa duket ajo e ka marrë me sportivitet këtë fakt, pasi pak orë më parë ka publikuar një foto në profilin e saj ën Instagram teksa fokuson unazën në gishtin e martesës.

Komentuesit e kanë “bombarduar” me pyetje të tipit:

Çfarë ka ndodhur mes jush?”

A do ja falësh tradhtinë?”