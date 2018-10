Turqia fillon instalimin e anti-raketave ruse

Ministri i Mbrojtjes i Turqisë, Hulusi Akar, tha se vendi i tij do të nisë instalimin e sistemeve raketore ruse S-400 në tetor të vitit të ardhshëm.

Agjencia turke e lajmeve Anadolu citoi Akarin duke thënë se një personel i përzgjedhur do të dërgohet në Rusi, në fillim të vitit 2019, për t’u trajnuar.

Eksportuesi shtetëror i armëve në Rusi, Rosoboronexport, ka konfirmuar qysh në muajin gusht se do të nisë dërgimin e sitemeve S-400 në Turqi vitin e ardhshëm.

Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të NATO-s kanë shprehur shqetësim për këto blerje të Turqisë.

SHBA e ka paralajmëruar Turqinë, po ashtu anëtare e NATO-s, se blerjet e sistemeve ruse mund ta detyrojnë Uashingtonin të vendosë sanksione kundër saj.

Ankaraja ka vazhduar me marrëveshjen me Rusinë, duke thënë se aleatët perëndimorë nuk kanë bashkëpunuar me të, në përpjekjet e saj për të rritur kapacitetet mbrojtëse.