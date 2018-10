Xhisiela Malokun, vajzën që në fillim bëri viktimën, të dhunuarën e më pas vajzën prepotente që jetonte mes luksit, “e mori për mirë” vëmendja që i dha opinioni publik.

Në rrjetin social Intagram, në profilin e saj ajo ka shkruar “You ëill never be me “Ti nuk do të jesh kurrë unë”, ndërsa ka postuar disa foto.

Po ashtu, Xhisiela ka hapur edhe një profil të ri duke e konsideruar si blog personal./lajmifundit.al