Studimi na vë në mendime: Më thuaj nga je, të të them si dukesh kur je në “qiellin e shtatë”(VIDEO)

Ideja e një personi për atë se si duket një orgazmë mund të varet nga vendi ku jeton.

Studiuesit kanë zbuluar se kulturat perëndimore dhe lindore përgjithësisht pajtohen me atë se si duket fytyra jonë kur jemi duke përjetuar dhembje.

Por kur është fjala se is fytyrat tona duken gjatë një orgazmë, kjo është ajo ku dy kulturat ndryshojnë.

Për studimin, i cili u botua në raportet e Akademisë Kombëtare të Shkencave, hulumtuesit modeluan shprehjet e fytyrës së dhimbjes dhe kënaqësisë seksuale në njerëz nga kulturat perëndimore dhe lindore.

Studiuesit e Universitetit të Glasgoëit krijuan një program kompjuterik që mund të imitonte një shumëllojshmëri të shprehjeve të fytyrës, duke përdorur një grup thelbësor prej 42 lëvizjesh, shkruan DailyMail.

Këto lëvizje përfshinin gjëra të tilla si shtrirja e gojës, ngritja e qepallave dhe ulja e nofullës.

Më pas ata kërkuan 40 femra dhe 40 meshkuj për të gjykuar nëse lëvizjet e fytyrës ishin shprehje e dhimbjes, orgazmës apo diçka tjetër.

Vëzhguesit shikonin animacionet dhe nëse lëvizjet e fytyrës përputheshin me imazhin e tyre mendor se si një orgazmë dukeshej, ata e kategorizuan atë në përputhje me rrethanat, vuri në dukje studimi.

Ata gjithashtu vlerësuan shprehjen e fytyrës bazuar në intensitetin, duke përdorur një shkallë me pesë pikë nga “shumë i dobët” tek “shumë i fortë”.

Pjesëmarrësit nga kulturat perëndimore prirën të zgjedhin shprehjet e fytyrës me syhapur me gojët e hapura. Ndërkohë, pjesëmarrësit nga kulturat Lindore zgjodhën fytyra që qeshnin, me vetullat e ngritura dhe sytë e mbyllur. /lajmifundit.al