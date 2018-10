“Stresi” ju lut grupit “Bajri”: Më ndihmoni të iki jashtë se policia po me përgjon!

Arkimed Lushaj do t’i duhet të përballet me drejtësinë nga brenda qelisë. Reperi i njohur Stresi nuk ka mundur të lërë burgun brenda 48 orëve pasi Gjykata ka vendosur të pranojë të ligjshëm arrestimin e policisë nisur nga provat e paraqitura sot në seanca nga organi i akuzës.

Avokati i Stresit, Marash Ibraj ka deklaruar në seancë se arrestimi është i paligjshëm, pasi klienti i tij është ndaluar në një dhomë hoteli dhe ka dënuar ashpër publikimin e pamjeve nudo nga ana e policisë së Shtetit.

Gazetarja Klodiana Lala raportoi për “BalkanWeb” se prokuroria duke mbrojtur arrestimin e Stresit tha se emri i tij ka dalë gjatë hetimeve për bandën e Bajrave, ku reperi ka folur me një prej anëtarëve të bandës duke i kërkuar ndihmë për ta nxjerrë jashtë shtetit.

“Policia më ka vënë në kërkim ju lutem më ndihmoni të dal jashtë”, mësohet se ka thënë Stresi gjatë këtyre përgjimeve.

Ndonëse mendohej se Stresi i kishte mbyllur telashet me drejtësinë shqiptare me sa duket nuk ka qenë kështu. Kjo për shkak të një arme të gjetur pak javë më parë tek shkolla “Partizani”. Policia ngriti dyshime të forta se arma i përkiste reperit dhe për këtë arsye kishte kërkuar arrestimin e tij.

Pikërisht për këtë vendim, Stresi kishte kërkuar ndihmë nga Bajrat për t’u larguar jashtë vendit.“Më ndihmoni të iki jashtë se policia po me përgjon, se sa pashë që po më afroheshin unë e hodha armën”, ka thënë në telefonatën e bërë me një nga anëtarët e bandës Bajraj, Stresi, bisedë e përgjuar nga prokuroria e Krimeve të Rënda.Ndërkohë një tjetër armë iu gjet gjatë arrestimit në dhomën e hotelit ku ishte me një vajzë.