Ngjarja në ish-bllok, spikeri plotëson Lotarinë Amerikane: Do të punoja edhe në ndërtim, vetëm të iki

Ngjarjet e fundit në Shqipëri ku po dëgjojmë për vrasës dhe trafikantë droge kanë bërë që shumë njerëz të ndihen të pasigurt të jetojnë në këtë vend. Të shumtë janë njerëzit që shprehin dëshirën e tyre për tu larguar sa më parë nga vendi qofshin këto arsye ekonomike apo politike.

Një ndër ta është edhe spikeri i njohur i lajmeve Bledi Marku i cili është shprehur se e vetmja dëshirë që ka është të largohet ga ky vend ku jetesa është bërë e pasigurt dhe dëgjohen vetëm krismat e kallashnikovave dhe plumbave. Ai shprehet gjithashtu se këtë vit ka aplikuar dhe për lotarinë amerikane.

‘Dua te iki sepse Tirana eshte bere e pasigurte. Nuk del dot te hash nje darke me familjen ose te festosh me miqte, pasi vendi ku po darkon mbushet me plumba kallashnikovi.’