Spahia: Rama i urren bluzat e bardha

Deputeti i Partisë Demokratike, Bardh Spahia, e ka cilësuar si një urrejtje të madhe të Edi ramës, indiferencën e tij ndaj bluzave të bardha.

Sipas Spahisë një nga arsyet se pse mjekët e rinj po largohen nga vendi është indiferenca e Ramës ndaj tyre.

Postimi i Spahisë:

Urrejtja e Rames ndaj bluzave te bardha dhe indiferenca e tij ndaj sherbimit shendetsor nuk njohin kufij. Arrijne deri aty sa shkelen parimet e pavaresise se sherbimeve dhe klinikave universitare ne perzgjedhjen e shefave te klinikave. U imponohet mjekeve qe konkurrojne per keto poste akademike dhe klinike nje komision ne perberjen e te cilit eshte vetem nje mjek dr Dracini, kurse pjesa tjeter e anetareve jane aty per merita pa asnje lidhje me mjekesine, per faktin qe jane miq te Rames apo ministres Manasterliu.

Edhe nje arsye me shume qe mjeket e rinj dhe te talentuar te largohen jashte vendit.