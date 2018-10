Skeda e filogrekut që qëlloi policinë shqiptare në Dropull

Nga akuzat si pjestar i Agimit te Arte deri tek fjala e vete banoreve te Bularatit se eshte nje person me probleme mendore.

Keto jane te dhenat paraprake per Kostandinos Kaçifa i rreth ores 10:00 te se kesaj te diele ne nje kohe qe behej gati te niste festa, në përkujtim të ushtarëve grekë të rënë në luftën Italo-Greke, fillimisht qelloi disa herë në ajër me kallshnikov dhe me pas sulmoi edhe policine.

Plumbat e dala nga arma e 35 vjecarit shkërrmoqën vetëm xhamin e mjetit të policisë. Mësohet se Kostandinos Kaçifa është i divorcuar dhe prej vitesh jeton në Greqi, ndërsa kishte vetëm një javë që kishte ardhur në Bularat.

Për banorët e fshatit, ai njihet si një person me probleme mendore, nëdrsa policia ka nisur hetimet nëse ngjarja ka lidhje me festën e Greqisë.

Autori i ngjarjes u largua menjëherë, ndërsa fshati u blindua nga forca të shumta policie, si dhe ato RENEA, duke mbajtur të rrethuara disa banesa, ku dyshohet të jetë fshehur 35 vjeçari.