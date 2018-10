Skandal i madh në Rinas, avionët e Blue Panorama e Albawing me defekte, shtyhen 5 fluturime

Nje qytetar ka denoncuar shtyrjen dhe vonesat e fluturimeve te 5 avioneve nga aeroporti i Rinasit diten e sotme. Per kete ngjarje eshte raportuar edhe me heret gjate dites ndersa qytetaret qe kane denoncuar vonesat kane qene te shumte.

Vonesat kane nisur ne oret e mengjesit kur nje avion i Blue Panorama pati avari gjate ngritjes dhe tymi hyri ne kabinen e pasagjereve. Me pas nje tjeter avion i Albawing pati serish defekt teknik dhe shtyu fluturimin. Por nje qytetar i shkruan Lajmifundit.al duke thene se gjate dites kane pasur vonesa pese avione.

Mesazhi i qytetarit: Prsh kjo ca po ndodh ne RINAS Tiran me kompanin ALBAWINGS Blu Panorama me skandale qe mun te egzistoj gjat mengjesit te sotem ne Rinas ka pas anulime dhe shum vonesa

– anulimi nga tirana per ne firence nuk niset

– vones nga tirana per ne rimini 3 e 10 min

– vones nga tirana ne genoa 2 ore e gjys vones

– vones nga tirana per ne rom 3 ore vones

– Vones nga tirana per ne venecia 12 ore vones