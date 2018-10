Si duhet të veproni nëse në vend të benzinës makinës i hidhni naftë apo anasjelltas

Pompimi i karburantit të gabuar në makinën tuaj mund të jetë një gabim i plotë nëse përpiqeni ta përzini atë, por këtu është se çfarë të bëni nëse ndodh me ju.

Edhe pse kjo tingëllon e pabesueshme, vlerësohet se çdo 3-4 minuta një shofer hedh karburant të panevojshëm në rezervuarin e makinës së tij. Mos përqendrimi, lodhja, stresi, madje edhe plakja, harresa e mirë mund të na përfshijë lehtë në këtë statistikë në udhëtimin e ardhshëm dhe t’i afrohemi stacionit të gazit.

Përzierja e benzinës në një motor nafte nuk është fundi i botës derisa të kuptoni gabimin tuaj në kohë, kështu që menjëherë në pompë.

Është e pashmangshme që të merren me problemet dhe shpenzimet, por dëmi më i madh është kur filloni të ngisni një makinë. Nëse je me fat, mund të përfundosh vetëm me disa qindra euro dëme.

Ju do të keni dëmin më të vogël nëse shpejt e kuptoni se po pomponi lëndë djegëse të gabuar, pasi është vërtetuar se deri në pesë përqind të benzinës në naftë nuk do të ketë pasoja.

Nëse nuk keni mbushur rezervuarin plot, mund ta zgjidhni problemin duke përdorur një motor nafte në mënyrë që raporti të jetë 95-5% në favor të këtij karburanti.

Nëse, megjithatë, kjo nuk mund të bëhet, është e nevojshme të ekspozohet karburant nga rezervuari.

Ndezja e motorit është gabimi më i madh që mund të bëni, pasi edhe nëse nuk e nisni motorin, kontaktimi mund të shkaktojë një pompë të karburantit që menjëherë mund të thithë karburant.

Në këtë rast, tharja dhe shpëlarja është e nevojshme. Nëse e keni nisur motorin, vijon një skenar shumë më i keq.

Motorët me naftë modern përdorin teknologji për të përmbushur standardet mjedisore të kërkuar duke ruajtur efikasitet dhe ekonomi të lartë.

Prandaj, përbërësi i kushtueshëm përbëhet nga pompat e shtrenjta të presionit të lartë dhe injektorët e përbashkët hekurudhor me tolerancë të mirë.

Këto pompa të karburantit lubrifikohen nga vetë dizeli dhe nëse benzina kalon përmes tij, vetitë e tij eliminojnë efektin e lubrifikimit.

Një pompë e karburantit jo e lubrifikuar së shpejti do të fillojë të krijojë fërkime të brendshme, pasi sipërfaqet e metalit ndryshojnë së bashku.

Pastaj do të fillojë të prishet,= dhe kjo nga ana tjetër krijon një tërmet – grimca potenciale mikroskopike të metaleve që mund të dëmtojnë më tej motorin e makinës poshtë sistemit.

Këta janë injektorë me presion të lartë të motorëve me naftë që janë në vijim në vijën çarëse.

Ata sjellin lëndë djegëse në cilindrat e motorit përmes vrimave dhe me një llak të spërkatur me kujdes.

Nëse shiritat metalikë arrijnë në sistemin e injektimit, ata thjesht do të bllokojnë disa ose të gjitha vrimat dhe zëvendësimi i sistemit të përbashkët të injektimit kushton më shumë se një mijë euro.

Probleme të mëtejshme me shtytësin mund të shkaktohen nga cilësitë korrozive të benzinës, të cilat mund të degradojnë vulat në sistemin e naftës.

Së paku, i gjithë sistemi duhet të rishikohet dhe vlerësohet për dëmet, si dhe të shkarkohet duke përdorur një pastrues gazi.

Menjëherë ndaloni rrjedhjen e karburantit në rezervuar, nëse keni vetëm derdhur benzinë, disa ekspertë pretendojnë se ka një shans për të dalë për sa kohë tanku juaj nuk ka më shumë se 5% të benzinës në krahasim me naftë. Nëse dëshironi të rrezikoni dhe të përzini, shpesh ndaloni dhe mbushni rezervuarin e naftës për të reduktuar përqindjen e benzinës sa më shpejt të jetë e mundur.

Informoni punonjësit në pompë, ata do të ndërmarrin hapat e nevojshëm pasi shpesh ndeshen me këtë situatë. Nëse doni të lëvizni makinën tuaj, kërkoni nga ata që t’ju ndihmojnë ta shkarkoni atë.

Mos harroni, mos e ndizeni veturën, thjesht lëvizni sa duhet për të zhbllokuar timonin.

Mos e aktivizoni panelin e kontrollit ose motorin!

Thirrni një shërbim ose specialist për të zgjidhur problemin e mosfunksionimit. Stacioni i gazit ndoshta do të ketë informacion kontaktues për kompaninë e duhur nëse shërbimi juaj nuk mund të ndihmojë.

Jini të gjithë kohën me makinë ndërsa parkoni në mënyrë të sigurt, rezervuari zakonisht mund të zbrazet dhe të shpërlani për rreth 30-40 minuta. Pas kësaj, do të jeni në gjendje ta rimbushni përsëri.

Mbyllni makinën dhe lini atë nëse nuk mund të prisni. Mos u shqetësoni për mbylljen e derës me një bllok qendror nëse nuk dëshironi të prisni. Kjo nuk do të ndikojë në sistemin e karburantit.