Shqiptari i ‘Audi’-t të verdhë sërish në telashe në Itali

Vasil Rama do të dalë sërish në gjyq në Itali. Sipas hetuesve, 38-vjeçari njihet si shoferi dhe koka e Audit të Verdhë, makinë me të cilën banda e tij, mes 2015-2016-ës përhapën panik në rrugët e verilindjes së Italisë me arratitë me shpejtësi të lartë dhe në kundërvajtjeje, pas vjedhjeve në banesa.

Këtë herë, shqiptari do të gjykohet për një grabitje të kryer në Torreglia, në provincën e Padovës.

Në qershor 2017, Vasil Rama u dënua me 2 vjet e gjashtë muaj burg.

Ai u arrestua në Greqi në shtator 2016.

Anëtarët e tjerë të grupit të “Audit të verdhë” u dënuan me gjykim të shkurtuar me 11 vite burgim në total. Ata janë vëllezërit Ergis dhe Islami Rama (21 dhe 30 vjeç), i pari i dënuar me 3 vjet, dy muaj dhe 20 ditë burg, i dytën me 4 vjet, shtatë muaj dhe 20 ditë. Gjykata gjithashtu dënoi Bledar Balozin, 28 vjeç, me tre vjet e tre muaj burgim.