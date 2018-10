Shqipëria do të luajë ndaj kombëtares së Gareth Bale/ Ja sa kushtojë biletat

Kombëtarja shqiptare e futbollit do të luajë dy ndeshje në muajin nëntor të këtij viti. Njëra do të jetë sfidë zyrtare, në kuadrin e Ligës së Kombeve, ndërsa tjetra miqësore. Më 17 nëntor, kuqezinjtë do të presin Skocinë në “Loro Boriçi”, ndërsa tri ditë më pas, më 20 nëntor, do të kenë përballë Uellsin e Gareth Bale, në “Elbasan Arena”.

Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me dije sot se ka nisur shitja e biletave online për të gjitha kategoritë (sektorët e stadiumit) për ndeshjen miqësore Shqipëri-Uells, e cila do të zhvillohet më 20 nëntor 2018, ora 20:00, në stadiumin “Elbasan Arena”. Ajo që bie në sy është çmimi shumë i lartë i biletave edhe pse bëhet fjalë për një ndeshje miqësore.