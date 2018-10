Shqipëri-Uells, nis shitja e biletave për miqësoren e 20 nëntorit

Kombëtarja shqiptare e futbollit do të luajë dy ndeshje në muajin nëntor të këtij viti.

Njëra do të jetë sfidë zyrtare, në kuadrin e Ligës së Kombeve, ndërsa tjetra miqësore. Më 17 nëntor, kuqezinjtë do të presin Skocinë në “Loro Boriçi”, ndërsa tri ditë më pas, më 20 nëntor, do të kenë përballë Uellsin e Gareth Bale, në “Elbasan Arena”.

Dy mundësi për t’i kristalizuar gjërat, sidomos në raport me trajnerin Christian Panucci, vazhdimi i të cilit në stolin e kombëtares duket jo i sigurtë. Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me dije sot se ka nisur shitja e biletave online për të gjitha kategoritë (sektorët e stadiumit) për ndeshjen miqësore Shqipëri-Uells, e cila do të zhvillohet më 20 nëntor 2018, ora 20:00, në stadiumin “Elbasan Arena”.

Në faqen zyrtare të FSHF-së, fshf.org, në linkun përkatës bileta.fshf.org mund të blini online biletën, për të siguruar një vend në shkallët e stadiumit. Më poshtë do të gjeni edhe listën e çmimeve të biletave për miqësoren me Uellsin: