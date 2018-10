Kjo shenjë e horoskopit shkon drejt fundit këtë javë ! Flet astrologe Meri…

Dashi

Do perballeni me ceshtje ekonomike madhore te cilat nje here afrohen nje here largohen dhe kjo ju nervozon duke ju corientuar dhe bere gabime te pafalshme. Ne jeten personale ka ndarje dhe kthime mbrapa qe ju shpenzojne kohe dhe energji

Demi

Plotesimi juaj nuk do jete i plote nese nuk ju mbeshtet partneri ne cift apo ju del kundra gjithmon nje bashkepuntor duke ju rikujtuar detyrimet qe keni. Beni bashkepunime me jashte vendit

Binjaket

Do nuhasni por nuk do prekni dhe kjo do kthehet ne nje loje ku ka fshehti duke ju bere te ndjeheni njerezit me te pafat ne dashuri dhe ne pune

Gaforrja

keni mundesine te rregulloni apo stabilizoni marredheniet ne pergjithesi dhe qellimet. Por e kaluara perseri ju therret ta sqaroni sidomos ne ceshtjet sentimentale. Nese nuk e beni e ardhmja eshte ne pikepyetje

Luani

Shume ceshtje familjare do hidhen ne diskutim dhe ne mendyshje madje disa ceshtje pronesish. Duhet te merrni vendime per te mbrojtur si anen materiale dhe punen ashtu edhe ceshtjet familjare

Virgjeresha

Ka nje moment qe mund te quhet i ndritshem ne ceshtje qe lidhen me udhetiime ligjin por gjithmone risku dhe veshtiresite jane shume te medha dhe mund tju fundosin nese nuk keni vertetesi

Peshorja

Shume ceshtje te rendesishme ekonomike qe lidhen me te tjeret apo partneret tuaj ne cift do vihen ne diskutim dhe ne Veshtiresi Po keshtu edhe jeta juaj personale kerkon me shume plotesim e pasion

Akrepi

Nes ete gjitha ndodhin perball jush apo tek te tjeret ju do jeni ata qe do ngacmoni nervat dhe situatat qe cdo gje o te thuhet e te behet ose te iki e te zhduket nese eshte jo e qarte

Shigjetari

Shume nderlikime ne lidhje me punen dhe me jeten errotike te fshehte do keni ne kete periudhe. Kujdes kryesisht me detyrimet ekonomike te cilat mund tju kercenojne

Bricjapi

Keni shansin te beheni serioze dhe te ruani ekuilibrat fal Saturnit ne shenjen tuaj qe nuk ju lejoon te beni cmendurira kete periudhe Megjithate vihen ne rrezik ceshtje te rendesishme sentimentale

Ujori

Do kerkoj ndryshime te medha ne jeten e perditeshme apo ne ambjentin e vet ku mbi te gjitha do zoteroj tendenca per pronesi apo indentifikim te vetes dhe te prones qe ju perket

Peshqit

Nese ujvarat egzistojne edhe ne mendjen tuaj do egzistoj nje ujvare qe rrjedh vazhdimisht por qe ndrkohe dikush mund ti prese rrugen ujit dhe ky dikush ju do per vete dhe kerkon vemendje.