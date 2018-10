“Shefi i policisë i arrestuar me 1 ton drogë në Greqi, mik i Balilit dhe Tahirit”

Në një denoncim të bërë publik nga ish-kryeministri Sali Berisha thuhet se një shef policie nga Shqipëria është arrestuar me një ton drogë në Greqi.

Berisha ka publikuar një mesazh të një emigranit ku thuhet se drejtuesi që është ndaluar ka qenë ish-komisari i Delvinës, Vangjel Xhavara, tashmë shef i rendit në Lezhë është arrestuar afër Levkadhës

Sipas qytetarit, Xhavara njihet i mik i ngushtë i Klement Balilit dhe ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri.

Reagimi i Berishës:

Arrestohet me 1 ton kanabis në Greqi narkokomisari Xhavarra!

Lexoni mesazhine qytetarit dixhital. sb

prsh doktor Berisha,ka 15 dite qe ne Greqi eshte arrestuar ish shefi i rendit te Delvines dhe tashme shefi i rendit te Lezhes .Behet fjale per shefin e famshem te hashashit Vangjel Xhavara dhe mik i eskobar Balilit dhe mik per koke i Sajme Qorrit pasi i bashkonte hashashi.Eshte arrestuar me 1 ton hashash afer Lefkades .Respekt per ju doktor.Te lutem anonim