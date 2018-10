Së shpejti fluturojmë nga aeroporti i Kukësit, hapet gara

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hapur garën për dhënien me koncesion/Partneritet Publik Privat të Aeroportit të Kukësit. Palët e interesuara do të mund të dorëzojnë ofertat e tyre Brenda datës 10 dhjetor të këtij vit.

Pas kësaj datë, MIE do të mbledhë ofertat e mbërritura pranë Agjencisë së Prokurimit Publik për të bërë më pas edhe vlerësimin e tyre. Fituesi do të operojë me një kontratë koncesionare të formës BOT.

Vënia në punë e këtij aeroporti është edhe një ndër prioritetet e qeverisë. Aeroporti I Kukësit i është dorëzuar Drejtorisë së Përgjithshme të Aviacionit Civili në vitin 2006, ku do të jetë nën varësinë e tij deri në vënien e tij në punë.