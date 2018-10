Sarandioti fiton betejën me grekët, i bën ata për një lek në gjykatë

Mitro Prifti, një qytetar nga Saranda, i cili jeton e punon prej vitesh në Greqi, më në fund ka arritur të fitojë betejën me punëdhënësin e tij grek.

Prifti akuzohej për pengmarrje, pasi kërkonte të merrte paratë e punës ku kishte punuar. Sarandioti prej kohësh “linte kockat” në një fabrikë kimikatesh dhe në fund, pasi ka fituar betejën ligjore e ka detyruar pronarin jo vetëm ta dëmshpërblejë, por të paguajë edhe kostot e gjyqit.

Pasi fitoi betejën ai i ka adresuar një mesazh të gjithë bashkëkombësve të tij.

Ai u kërkon të mos i mbajnë shpresat tek shteti e tek politikanët shqiptarë, por të kërkojnë të drejtën e tyre, edhe nëse nuk e marrin kurrë.

Mitro Prifti shkruan:

Te lesh greket te dhjere s’eshte e lehte te fitosh betejen me bishat per te drejtat e tua dhe te futesh ne librin Gines si shqiptaret e pakte qe fitojne me bishat…..

Kjo bot ka te ligj dhe te mire plot po qe te ket prokuror grek qe te mbroj te drejtat e shqiptareve dhe te lere greket te dhjere si dhe ti detyroj qe te paguajne edhe shpenzimet e gjyqit kurre sdo ta besoja po ja qe ndodh 1 ne 1.000.000……

Shume nga ju qe s’besojne ne Zot do thone qe keto i thot 1 i marre po nese un jam i marre atehere prokurori grek i cili qe fotokopje e shokut te vrare atje i bie qe te jet jashte tokesor……

Thirrja ime eshte per te gjithe shqiptaret ne greqi mos ulni koken dhe te punoni si derrat ne thes, po kerkoni te drejtat tuaja. Mos prisni tju ndihmojne qiveritaret tane, po tunduni vet. Mos lini kurre greket qe tju hane hakun dhe tju hedhin kanaleve me 1 shiringe qe te vdisni haleve te grekut si te droguar…….

Zgjohuni sepse skemi vertet 28 vjet shtet dhe as 1 politikan sna ndihmon kurre ne bot. Leini partit te nxjerrin syt sepse vetem si dele na duan per votimet dhe kurre sna mbeshtesin per te drejtat tona qe bredhim si qente neper bote per te mbajtur familjet me buke……

Vleresoni veten mos e lini kurre grekun qe tju shkel me kembe dhe ju te mbyteni ne mjerim duke u sorrollatur ne omonia pas seksereve te ndyre shoqatash qe ju sorrollatin tju rrjepin per tju shitur ca palo letra qe s’pine uj fare per tu bere greke…..

Ne greqi sju mban askush me buke po vetem krahet tuaja, ndaj vleresoni veten, mos ulni koken kur ju poshterojne sepse s’lam me hale te grekut pa pastruar dhe ne fund sna japin as haken e gjakut tone qe kemi punuar atje……

Jepini vetes force dhe kurajo qe te fitoni mbi te gjithe ata qe ju shkelin te drejtat tuaja mos ndaloni sepse vertet do lodheni, por do fitoni dinjitetin tuaj edhe pse gjithmon me bishat sdo fitoni dot, po gjithmon te jeni krenar qe jemi shqiptar……