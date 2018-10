Ronaldo: Nuk festoj golin nëse shënoj ndaj United

Sulmuesi portugez do të luajë ndaj ish-skuadrës së tij. Rikthimi te skuadra ku shkëlqeu për herë të parë është gjithmonë diçka fantastike për një futbollist.

Njësoj si një kthim në shtëpi. Kjo po i ndodh dhe portugezit Cristiano Ronaldo i cili ka vizituar nga brenda stadiumin “Old Trafford” aty ku ai do të luajë sonte por me fanellën e Juventusit.

I pyetur nga gazetarët, nëse do të festojë nëse shënon ndaj United, Ronaldo u përgjigj shkurt dhe qartë:

“Nëse shënoj do e bëj si herën e fundit”, tha ai duke iu referuar ndeshjes kur luante me Real Madridin në vitin 2011 dhe kishte realizuar në Old Trafford.