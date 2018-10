Reagon Balla: Berisha dështon në fotoshop

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi një foto në profilin e tij të Facebook, në mbishkrimin e së cilës shkruan se në këtë foto, është Taulant Balla dhe Maksim Beço, që sipas tij, është arrestuar në 2015 për trafik kokaine.

Por menjëherë ka reaguar kreu i grupit të PS, sipas të cilit është një dështim në fotomontazh i deputetit demokrat.

“Kinostudio e SHQUP-it dhe Saliu deshtuan perseri sot turpshem me nje fotomontazh, i cili ishte realizuar keq. Moren nje person qe nuk i di as emrin, prene nje fotografi timen dhe prodhuan foto te montuar, te cilin portalet e Zenit te Saliut dhe te kunatit te Lulit e bene lajm. Po me mire te kishit vene Lulin bashkë me Babalen, sesa kete tipin” shkruan Balla.