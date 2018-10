Rama mesazh deputetëve të PS për mbylljen e kazinove: Mos dëgjoni llagamet nga burgu

Kryeministri shqiptar Edi Rama i ka dërguar nje mesazh deputetëve të Partisë Socialiste për mbylljen e lojërave të fatit duke kerkuar qendrimin e tyre fort pro ketij aksioni pavaresisht reagimeve.

Mesazhi i plotë:

“Kanë nisur t’ju çojnë lumenj mesazhesh nëpër tel kundër mbylljes së basteve! Janë të orkestruara nga burgu e nga llagemet e atyre që fshihen pas kompanive, prandaj mos e vrisni mendjen dhe mos dëgjoni as shpifjen për “monopol online” sepse s’do këtë asnjë lloj monopoli!”, thuhet në mesazhin e Ramës.

Bastet sportive do të mbyllen nga 1 Janari i vitit 2019. Ndërsa kazinotë elektronike, ashtu siç parashikon ligji aktual, do të zhvendosen në hotelet me 5 yje.