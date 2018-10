Rama: Ja kompania ku mund të luani baste dhe që do arkëtojë 150 miliardë lekë

Rama e ka pranuar se ende nuk ka vendosur nëse të gjitha kategoritë e basteve do të mbyllen me 31 Dhjetor. Rama ka deklaruar se vendimi do të jetë për të gjitha pikat e basteve në locale, por ende nuk ka një vendim përfundimtar për kompaninë e vëllait të tij Olsi Rama që qëndron pas kompanisë së basteve online, “Bast Arena’.

Rama tha se ndonëse me 31 Dhjetor këto kompani të basteve online do të mbyllen ata do të hapen pas pak ditësh të tjera. Ra,a tha se qytetarët mund të luiajën me karta identiteti dhe karta krediti në komoaninë e vëllait të tij, madje ai deklaroi se do të ketë monopol të plotë në lojën e basteve, pasi qeveria do të mbyllë të gjitha kompanitë e tjera ndërkombëtare që operojnë në fushën e basteve online.

Ajo që Rama ka thënë troç është se vendimi i tij për të mbyllur të gjitha lojrat e fatit ka synuar që të kalojë të gjithë këto para që kapin shumën e 130 milionë eurove ose 150 miliardë lekëve deri sot në mijëra pika në të gjithë vendin, por nga Janari në të vetmen kompani që është e vëllait të tij dhe e Vangjush Dakos.

Pra, vendimi shkon direkt për llogari të vëlla Olsit, i cili do të kalojë në arkën e tij 130 milionë eurot që shpenzojnë shqiptarët tani në mijërat e pikave të basteve

-Keni deklaruar edhe më parë për mbylljen e lojërave të fatit. Këtë herë mundeni t’i mbyllni të gjitha?

Kjo ka qenë një përpjekje e nisur më parë e cila u materializua në një tentativë në parlament për kazinotë elektronike.

Në atë kohë nuk u diskutua për bastet por kazinotë elektronike. Atë kohë dështoi. Nuk u fut menjëherë por sot e ka. Ka pasur disa interpretime për këtë jo do ikin nga qendra do shkojnë në periferi. Do mbyllen të gjitha dhe do ketë të tilla vetëm në zona turistike dhe në hotele me 5 yje. Do ikin nga kudo. Është një mortje që është kudo.

-Bastet do ikin nga Tirana dhe ku do shkojnë?

Ne kemi marrë një sërë masash dhe kompanitë janë përgjysmuar dhe të ardhurat janë rritur. Por ka ende infromalitet dhe burime kriminale. Do mbyllen të gjitha.

-Po monpolizohen dhe nuk po mbyllen?

Ne do punojmë për regjimin e ri të basteve online. Ne kemi ngritur një grup pune dhe në 31 dhjetor do mbyllen të gjitha duke përfshirë edhe këtë monopolin online. Do kemi një garë të hapur për këtë treg. Kam parë shumë përpjekje se do intestifikohen. Po i heqim miliarda krimit të organizuar. Një pjesë janë kompani ku fshihet një segment i krimit të organizuar. Më shumë se 95% e atyre që luajnë, nuk do luajnë më pas mbylljes. /RD.