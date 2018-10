Provokimi i Dritan Zaganit: Gati të bëj një video ku mohoj ckam thënë për Saimir Tahirin…

“Sa eshte pagesa po te bej nje video ku te pergenjeshtroj veten dhe te akuzoj kundershtaret se me kane paguar ata qe te flas keq(pra te shpif) per Rilindjen, Sajen dhe lidhjet e tyre me trafikun e droges ne keto 5- vjet rilindje. Videon e bej dhe tekstin le ta shkruaje Taotao ose edhe vete Fugsi i vogel, per mua ska problem,por sqaroj se nuk marr dot persiper te pergenjeshtroj antimafien dhe shtetin italian lidhur me ceshtjen…! P.s…une sdua 200 mije euro, kenaqem me gjysmat”, shkruan mes të tjerash ish-drejtuesi i Policisë.

Statusi i plotë

Duke pare e degjuar nga te gjitha anet situaten e sotme ne vendin tim lidhur me pagesat qe perfliten per cdo video qe qarkullon,me lindi nje ide te bej naj lek se po me kalon jeta pa leke fare…!

Meqe pretendimet e rilindjes se jam paguar mire nga PD per gjithe sa kam bere e thene deri me sot per mua eshte shpifje, dhe per faktin se as token ne fjale se kam, le pastaj leke apo euro, si dhe duke marre shkas nga keto pagesat e majme qe dolen keto dite per videot “Babale”,une kam nje pyetje (kerkese) per ta…!

“Sa eshte pagesa po te bej nje video ku te pergenjeshtroj veten dhe te akuzoj kundershtaret se me kane paguar ata qe te flas keq(pra te shpif) per Rilindjen,Sajen dhe lidhjet e tyre me trafikun e droges ne keto 5- vjet rilindje”.

Videon e bej dhe tekstin le ta shkruaje Taotao ose edhe vete Fugsi i vogel, per mua ska problem,por sqaroj se nuk marr dot persiper te pergenjeshtroj antimafien dhe shtetin italian lidhur me ceshtjen…!

P.s…une sdua 200 mije euro, kenaqem me gjysmat 😜…!