Prof. Krisafi: Edhe nëse bie ligji i luftës në Greqi, shqiptarët s’mund t’i marrin pronat

Profesori Ksenofon Krisafi, pjesë e grupit negociator për marrëveshjen me detin me Greqinë, tha në studion e “Arena” në Ora News, u shpreh se me rënien e ligjit të luftës në Greqi bien automatikisht edhe dekretet për sekuestrot preventive të pronave.

Krisafi: Po ra ligji i luftës bien automatikisht edhe dy dekrete që kanë të bëjnë me sekuestron preventive të pasurive të shqiptarëve. Në qoftë se nuk bëhet ndonjë lloj marifeti. Mund të hiqet ligji i luftës dhe mund të bëhet diçka tjetër.

Ka disa akte që kanë dalë në shtetin grek për sa i përket regjistrimit në kadastra të pronave gjë që i ka bërë shqiptarët të humbasin afatet ligjore të regjistrimit të pronave të tyre.