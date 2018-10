Përgjimi me bandën e Avylave, Vangjush Dako: Flas me cdo qytetar për votat

Kryetari i Bashkisë së Durrësit ka reaguar në lidhje me përgjimet e publikuara së fundi ku ai flet me anëtarët e bandës së Avylajve të Shijakut.

Ai ka thënë se si qytetar mund të ketë folur me cdo banor të Durrësit përfshirë edhe personat për të cilët bëhet fjalë në përgjimet e prokurorisë.

Jam anëtar i kryesisë së PS, dhe komunikoj me cdo qytetar për cështjen e votave. Kam përgjegjësi politike për Durrësin, unë nuk shikoj as certifikatën e gjendjes civile apo penale kur flas me qytetarët. Jam i zgjedhur dhe pushteti im buron nga vota e qytetarëve.

Jam njeriu qe i hap telefonin cdo qytetari te Durresit qe kur e kam marre ate numer”, tha Dako ne studion e emisionit Opinion./lajmifundit.al