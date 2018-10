Përgjimi i bisedës së “Babales” me kunatin/Basha dhe Salianji dalin zbuluar

Çështja “Babale” tronditi muaj më parë politikën shqiptare dhe u kthye në burim akuzash dhe kundërakuzash ndërmjet mazhorancës dhe opozitës.

Ndërkohë në përgjimet e bisedës së Albert Veliut dhe kunatit të tij, Fredi Alizotit, përmenden qartë emrat e kreut të opozitës, Lulzim Basha dhe deputetit demokrat, Ervin Salianji.

Veliu ka përmendur qartë, se pas inskenimit qëndrojnë Basha dhe Salianji.

Nga procesverbalet e transkriptimeve ka rezultuar:

-Në datë 20.05.2018, ora 09:25, përdoruesi i nr. të tel *****599 (Albert Veliu) telefonon përdoruesin me nr. tel. ****770 dhe bëjnë këtë bisedë:

Veliu: Ku do e pimë një kafe?

770: Të thashë dhe dje, do të marrim vetë…

Veliu: O vlla, unë jam në mes të katër rrugëve, në rregull, s’kam çfarë pres më tani vllai jot, se jam shumë i stresuar dhe i lodhur. Ka edhe të tjerë për lart e për poshtë, s’dua të flas në telefon. Ka mundësi të takohesh 5 minuta…

-Në datë 20.05/2018, ora 19:55 përdoruesi i nr. të tel ****692 Albert Veliu, telefonon përdoruesin me nr. ****327 dhe bëjnë këtë bisedë:

Veliu: E më thuaj se tani po ulem po flas me lart, mos flas shumë unë, ça të thanë ata zotërinjtë ty?

327: Ata zotërinjtë ishin anë shoqërore e juaja nga ana e atij tjetrit?

Veliu: Po e atij shokut tim, po shokut tim nga Vlora, po vazhdo.

327: Bravo, vetëm njëri nga ata, edhe erdhën dy edhe thanë, ne kemi si urdhër që ik e gjejuni një shtëpi një muaj tha, pastaj gjëra të tjera jo.

Veliu: Gjëra të tjera s’bëjnë asnjë gjë ata, vetëm shtëpi një muaj? Kaq të tha?

327: Po, po, po, pastaj ne nuk dimë, tha se as njëri as tjetri nuk kanë sqaruar asnjë gjë…

Veliu: Ka dhënë urdhër dikush të vijnë t’ju marrin, t’ju sistemojnë e të gjitha ça të duan, kshu është puna.

327: T’ia them hapur atyre?

Veliu: Po më kanë dërguar thuaj, e di vetë ti, emrin E-ja me L-në.

327: Nuk e di Berti, na e shkruaj me mesazh.

Veliu: L-ja është ai i madhi, krushku im. E-ja është ai poshtë.

327: Shkruaji një mesazh Ledios (Jetmir Olldashit) të na e shkruajë ne.

Veliu: L, si Luli jot shoqje.

327: Puna është nuk duhet të flas unë, të flasin ata gojarisht dhe ata të jenë se unë kur ika, ika me urdhër. Veliu: Mos fol shumë në telefon, Luli me Ervinin kaq e di vetë ai.

327: Kush?

Veliu: Luli me Ervinin, kaq…

-Në datë 29.05.2018, ora 21:00, përdoruesi i numrit telefonik ****000 i telefonon përdoruesit të numrit telefonik *****091 (Fredi Alizoti) dhe gjatë bisedës u fol për premtimin që duhet të mbante dikush që e kishte dhënë atë.

000: Unë nuk kam dit gjo fare, as u kam thon hajeni, as hiç, por ai që ju ka premtue, ça u ka than, duhet t’u rri tek kamt e me ja marr.

Alizoti: Nuk kemi marrë asgjë akoma, po do llafosemi, do pimë kafe dhe do të të sqaroj unë. Jo me se më premtun diçka këtu, prit eee, kupton ti. Çunat po e mbajnë nga brenda se thesin e kam unë, po ta hap unë thesin mbaron çdo gjë… e kupton vetë ti muhabetin.

000: Nëse i ka hy për lek, ka bo gabimin më të madh, e mo, shoku jem, po ça boni, o burrë.

Alizoti: …unë prap po rri fisnik. Ato që janë premtuar… nuk kam marrë asgjë… dhe unë një llaf tani dhe përmbyset bota, kthehet nga e para e del çdo gjë falso… kupton. Janë falso, janë falso, po ta them me shpirt.

000: Eni pra, mos u bini në qafë njerëzve kur janë falso, mos u bini në qafë njerëzve kot, o vlla… Atë ditë takova rastësisht Babalen dhe i thashë… vetja i thashë, ke hi i merr në qafë robt kot. Me i bo letrat për azil, nuk e di si i boni kto punë.

Alizoti: Është e vërtetë kjo vllai, është e vërtetë.

-Në datë 01.06.2018, ora 16:40, përdoruesi i numrit telefonik ****091 (Alizoti) i telefonon nr. 129 (Policisë) dhe bën këtë bisedë:

Alizoti: Dëgjo mua, dëgjo mua një sekondë, do më dëgjosh me vëmendje, a më dëgjon?

129: Po ju dëgjoj zotëri, fol.

Alizoti: Ajo dëshmi e Babales është falso dhe unë jam ai origjinali.

129: Mirë, mirë, ja po të merr drejtori në telefon tani, lëre atë e di unë…

-Në datë 01.06.2018, ora 16:52, përdoruesi i numrit telefonik ****3316 i telefonon numrit ***091, Alfred Alizoti. Midis tyre ishin realizuar disa komunikime ku i kërkohet drejtuesit të Policisë së Qarkut Fier që posedon numrin e parë, që do t’i komunikohej diçka shumë e rëndësishme dhe zhvilluan bisedën si më poshtë:

Alizoti: Ajo që është bërë mes telefonatave dhe përgjimi, kam qenë unë që e kam bërë atë… Ai që është bërë në përgjime… ajo që është bërë me Babalen në përgjime… kam qenë unë që e kam bërë.

Drejtuesi i Policisë Fier: Me kë ke qenë kur e ke bërë?

Alizoti: Me Babalen, me asnjëri tjetër.

Drejtuesi i Policisë Fier: Nuk ke qenë ti bashkë me Agronin?

Alizoti: Jo, jo, ka qenë Babalja, unë kam qenë në vend të Agronit.

Drejtuesi i Policisë Fier: Je i sigurt për këtë?

Alizoti: Jam i sigurt, më dëgjo mua, do më dëgjosh me vëmendje, më dëgjo mua dhe do të të flisja me fakte… na premtuan 200 mijë euro, unë s’kam marrë asgjë, i mori Berti 70 mijë euro dhe iku, e kupton. Jam i sigurt dhe me dorë në zjarr. -Më datë 06.06.2018, ora 21:33, përdoruesi i numrit telefonik ****091 Alfred Alizoti telefonohet nga numri *****272, dyshohet si Albert Veliu dhe zhvillojnë këtë bisedë:

Alizoti: E takova, jo ktej, jo andej, jam keq, po dridhej. Veliu: Ore, thuaj bëj likuidimin që kemi lënë, thuaj kaq, asgjë në botë o Fredi vllai se me atë s’kam lidhje fare kontakti, besomë se jam në azil, për shpirt të plakës, unë flas me anë të tjetrit, me kosovarin, me atë. Thuaj e vlla, bëj likuidimin si e lamë, thuaj….

-Në datë 07.06.2018, ora 13:49, përdoruesi i numrit telefonik ****091 (Fredi Alizoti) telefonohet nga numri ****272 (Albert Veliu) dhe zhvillohet kjo bisedë:

Alizoti: Fol një herë me ata miqtë e vlla se unë s’dola dot andej poshtë. Mua më erdhën më degjeneruan dy herë në mëngjes, më mbajtën katër orë aty, më bënin presion. Mendo dhe për mua i q… motrën.

Veliu: Ore, po s’bëhet llaf, po rri rehat tani, boll tani.

Alizoti: Ai miku që ti njëherë më thoshe mua, fol, hap gojën sa do ore, unë sikur e kam…

-Në datë 12.06.2018, ora 12:55, përdoruesi i numrit telefonik *****091 telefonohet nga një numër ****974 dhe zhvillohet kjo bisedë:

Alizoti: Muhabet nuk ke dëgjuar në televizor ti, me shoku, po fola unë gjëra e ai muhabeti jam unë, e kape filmin ti? Unë bëra sikur isha vëllai i atij, e ke parasysh, dëgjon e?

974: Hë..

Alzoti: Bëra sikur isha vëllai i atij, e kupton ti, që do merrnim nga një bindshme e kupto ti?

974: eee. Alizoti: Po këta re burrë, po s’ishte e mirë ajo gjë, kupton ti, nga një qindëshe erdhi muhabet, prit re nga një qindëshe për një dyqindëshe e më tha mua nuk marrim dyqind, më tha mua do marrim njëqind, ore, mirë i thashë unë, mendova unë v.k. Mendova që po devijonte, ke parasysh ti çfarë tipi që ka ai. I thashë unë nëm një njëzetëshe, unë iki andej, lëviz, kupton ti.