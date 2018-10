Përgjimet/ Balla përmend ish-truprojën e Berishës: I kujt është ky numër?

Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla ka reaguar pas transkripteve të Prokurorisë të publikuara nga deputeti demokrat Ervin Salianji ku përmendej dhe emri i tij.

Në një postim në Tëitter, Balla thotë se nuk ka folur asnjëherë në telefon as me kunatin e Babales dhe as me kunatin e kreut të PD-së. Këtij të fundit i bën një thirrje, duke përmendur emra që me sa duket janë të përfshirë në çështjen “Babale” dhe komunikime me Fredi Alizotin. Një prej tyre edhe Sali Lusha, ish-truproja i ish-kryeministrit Sali Berisha.

“Lulzim! Po mjaft i shpërdorove Sali Anin, Sali Lushën, Sali beun etj. Nuk kam folur asnjëherë në telefon as me kunatin e Babales, as me kunatin tënd😂. Pyet Saliun se i kujt është ky numër 0699423771.😂😂😂”, shkruan Balla.

Balla Tëit

Numri i përmendur prej tij, është një prej numrave që komunikon Fredi Alizoti dhe i tregon se ka marrë një pako të madhe.