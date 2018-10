Përgatituni për acar, bora e madhe po vjen në Kosovë

Tashmë ka kaluar koha e temperaturave të larta, e në këto ditë pritet që të ketë edhe reshje bore.

Gjatë këtyre dy ditëve të vikendit do të mbajë mot i ndryshueshëm. Të shtunën si pasojë e vranësirave të dendura dhe jostabile të cilat do ta mbulojnë pjesën më të madhe të vendit priten reshje të intensitetit mesatar.

Vlerat minimale të temperaturave do të lëvizin ndërmjet 4-6 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 12-14 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi deri 8m/s.

Në javën tjetër pritet të ketë kushte tjera meteorologjike, ulje të temperaturave në të dy vlerat ekstremale dhe reshje shiu e bore.