Pas masakrës në Mat dhe heshtjes së kreut të qeverisë, Gjunkshi: Rama dhe krimi janë të pandarë

Ngjarja e rëndë që tronditi Matin dy ditë më parë ka ngjallur reagime të shumta.

eputeti i Dibrës Xhemal Gjunkshi ka reaguar në një shenim në rrjetet sociale ku leshon akzua të rënda ndaj Kryeministrit.

“Edi Rama me heshtjen e tij nuk distancohet nga krimineli që ai veshi me pushtet, sepse këtë ka bërë deri me sot, ka mbrojtur dhe frymëzuar krimin në kurriz të jetës, sigurisë dhe pronës së qytetarëve të ndershëm”m shkruan deputeti demokrat në një shenim të tij.

Ja postimi i tij i plotë në facbook:

Edi Rama vazhdon te heshte per masakren ne fshatin Shelli ku humben jeten ne krye te detyres 3 qytetare dhe u plagos nje tjeter. Edi Rama flet per gjithfare idiotesish por hesht per jetet e humbura njerezore. Ai hesht se ajo masaker eshte frymezuar nga modeli i qeverisjes se tij kriminale.

Edi Rama me heshtjen e tij nuk distancohet nga krimineli qe ai veshi me pushtet, sepse kete ka bere deri me sot, ka mbrojtur dhe frymezuar krimin ne kurriz te jetes, sigurise dhe prones se qytetareve te ndershem. Edi Rama dhe krimi jane te pandare.