Nuk shkoi në shkollë se nuk kishte lekët e fugonit, Enea rrëqeth me rrëfimin e tij

Fshati Priskë e Vogël në Tiranë është vetëm një orë larg qendrës së kryeqytetit, mirëpo varfëria aty nuk i lejon fëmijët të shkojnë në shkollë.

Një prej tyre është edhe Enea Qefalia, vogëlushi i cili këtë të enjte nuk shkoi dot në shkollë pasi nuk kishte lekët për fugonin.

20 fëmijë të këtij fshati shkojnë çdo ditë në Zallherr për të ndjekur shkollën, por ata duhet të hipin në fugon pasi shkolla është 5 km larg. Çdo fëmijë duhet të paguajë 120 lekë për çdo ditë ndërsa familja e Eneas nuk mundi t’i siguronte pasi ata jetojnë vetëm me ndihmën ekonomike.

Enea ka treguar për TCH:

Pardje nuk isha në shkollë, ndërsa dje po. Kur ika në shkollë, mësuesja më tha pse nuk kisha shkuar një ditë më parë. I thashë të vërtetën, s’kisha parà që t’i jepja furgonit. Nuk e di nëse do të shkoj çdo ditë, sepse ne nuk ia kemi dhënë furgonit paratë.”

Për të siguruar të ardhurat, babai i Eneas bën punë krahu. Ai ka 3 fëmijë, dy prej të cilëve i dërgon në shkollë dhe i nevojiten 240 lekë çdo ditë vetëm për rrugën.

Blerim Qefalia ka treguar:

Unë kam tre fëmijë. Dy i kam në shkollë një në kopësht. Nuk kam as ndihmë ekonomike, as në punë shteti nuk jam. Punë krahu punoj cfarë të më dali që të coj fëmijët në shkollë. Dje i ndalova fëmijët për shkollë. Sot morën masa gjasme do t’i sjellim lekët nuk i sollën. Nëser unë i ndaloj prap sepse shoferi nuk i mer pa lek. Aq sa na ka ofruar shteti neve shoferi nuk eshte dakort.”.

Fshati Priskë e Vogël është vetëm 40 kilometra larg Tiranës, por rruga e keqe e bën atë edhe më të largët. Banorët e zonës kërkojnë njëzëri që shteti t’u mbulojë transportin e fëmijëve sa kushton në realitet. 40 lekë diferencë për ta, në fund të muajit bëjnë 800 lekë më shumë. Enea Qefalia nuk është fëmija i vetëm që nuk mundi dot të shkonte në shkollë për shkak se nuk kanë para për fugonin. Gjithë familjet e këtyre fëmijëve me zor ia dalin të sigurojnë lekët për fugonin, ndonëse shteti u detyrohet shkollim gjithë fëmijëve të fshatit.