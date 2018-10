Nuk e vunë dot në pranga, Lulzim Berisha paraqitet në Shërbimin e Provës

Lulzim Berisha është paraqitur në Shërbimin e Provës dy ditë pas operacionit të madh policor për kapjen e tij.

Policia nuk mundi ta vërë në pranga në mënyrë të befasishme, pasi ai nuk u gjend në banesë gjatë momentit të aksionit.

Thuhej se Berisha ishte larguar drejt një vendi të BE-së për arsye shëndetësore të familjarëve të tij.

Policia ka ushtruar kontroll në banesën e tij, sipas avokatit dhe nuk ka gjetur asgjë të kundërligjshme.

Hysi ka thënë për Panorama:

Për këtë shtetas, Gjykata e Krimeve të Rënda në Tiranë nuk ka caktuar as masë sigurimi ‘arrest me burg’, as ‘kërkim policor’ dhe as nuk ka ndonjë vendim për kontroll banese. Megjithatë, Policia ka ushtruar kontroll në banesën e tij dhe nuk ka gjetur asgjë”.