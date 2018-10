Një 74-vjeçar tenton t’i japë fund jetës me armë gjahu

Një 74-vjeçar ka tentuar që t’i japë fund jetës, duke u qëlluar me armë gjahu. Ngjarja ka ndodhur sot në fshatin Çorrush të Mallakastrës.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se shtetasi me inicialet J. M., në kushtet e tronditjes së rëndë psikike, ka tentuar vetëvritet me armë gjahu në oborrin e banesës. Për pasojë ai është plagosur, ndërsa është transportuar me urgjencë në spital.

Në cilësinë e provës materiale bllokua arma e gjahut, të cilën e mbante me leje. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për vlerësim.

Komisariati i Policisë Mallakastër

