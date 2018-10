Ngjarjet e ditëve të fundit/ Avokati: Priten ditë më të këqija

Avokati Spartak Ngjel i ftuar në “360 Gradë” në Ora News bëri një deklaratë të fortë duke thënë se në Shqipëri do të ketë vrasje të karakterit politik.

Ngjela: Të gjithë keni qenë në unison bashkë me politikën. Do të shikoni që do të fillojnë atentatet, bashkë me vrasje të karakterit politik. Sa më shumë të rritet kurba e frikës. Unë di si ka ndodhur në botë.

Psikika kriminale është e barabartë në botë. Çfarë ka ndodhur kur ka qenë politika e lidhur me krimin e organizuar. Do ndodhi që politika mund t’i drejtohet krimit të organizuar për të goditur subjekte të caktuara për të krijuar frikë. Do të ndodhi, mbajeni mend. Do të keni ndihmën e FBI-së?

Nuk e di! Por ma ha mendja që ata janë më profesionist se sa unë dhe e kanë parashikuar këtë gjë, sepse krijon destabizilim. Krimi krijon destabizilim, jo krimi i pa njohur. Këta të korruptuarit e të dy krahëve duan destabizilim? Po e duan, vuajnë. Pse e duan? E duan që të largohen sepse nuk shpëtojnë dot nga kjo reformë. Atëherë, jemi përballë bashkëpunimit të dy segmenteve për të goditur reformatorët nuk e dimë! Pyetja tjetër; ai ngrihet dhe thotë do të bëjë grusht shteti. E ka thënë Saliu. Ai është shefi.

Grusht shteti pa kolonel dhe gjeneralë nuk kemi parë. Ai flet kot. Kujt i drejtohet? Segmenteve të pa përgjegjshme. Jo vetëm këtu, por edhe në Kosovë kërkojnë destabilizim. Do kemi destabilizim? Unë them jo, sepse forcat ndërkombëtare nuk e lejojnë.

Në të dyja krahët ka segmente korrupsioni, kush më pak dhe kush më shumë. Po the që në një shtet ka korrupsion, korrupsionin e drejton kryeministri. Doni fakte? Kundërshtari im, Berisha kur ishte President absolut nuk lejoi korrupsionin, nuk morën asgjë ata. Erdhi pastaj e bëri detin kos.

A ka korrupsion, e di kryeministri! E bën ai.

Vijmë tek mbrojtja e tyre, se deri tani është e gjitha zvarritje./oranews