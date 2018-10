Ndryshimi drastik i Xhisielës, gazetari publikon foton e një viti më parë

Gazetari Armand Maho ka publikuar në profilin e tij një foto të Xhisiela Malokut1 vit më parë dhe një foto tani pas ngjarjes.

Sipas gazetarit, vajzës i duhet marrë dëshmia kur të kthehet në gjendje normale, kur mos të jetë nën kërcënim e nën dhunë.

Më herët dhe vetë Xhisiela ka pranuar se si pasoj e ngjarjes dhe stresit të madh që i është shkaktuar ajo ka humbur rreth 12 kg.

POSTIMI I PLOTË:

Kesaj vajzes i duhet marre deshmia kur te kthehet ne gjendje normale! Kur mos jete me nen kercenim, nen dhunen qe e kishte katandisur ne nje vandak kockash. Si ne kete foto me ish kapitenin e kombetares te bere rastesisht ne avion, ketu e nje vit me pare ne gushtin e vitit 2017! Me dhimbset!”