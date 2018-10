Mos i bëni kurrë këto gabime, nëse jeni me stomakun bosh

Shëndeti është gjëja më e rëndësishme për një njeri. Shëndeti varet nga ajo që ne konsumojmë, ose kur e konsumojmë.

Të flini gjumë

Kurrë mos shkoni të flini kur keni stomakun bosh, sepse nuk do merrni gjumin e shëndetshëm. Kur nuk keni ngrënë ushqim, niveli i glukozës në gjak bie dhe si rrjedhojë gjumi gjatë natës do jetë i çrregullt. Nëse nuk hani siç duhet, ditën tjetër do keni vetëm uri, gjatë gjithë ditës.

Mos pini alkool

Demton shëndetin, këtë të gjithë e dimë. Por konsumimi i alkoolit me stomakun bosh e absorbon alkoolin më shpejt, sesa me stomakun plotë. Pra, nëse pini alkool pa ngrënë, do dëmtoni rëndë shëndetin.

Mos hani çamçakëz

Çamçakëzët me stomak bosh sjellin ulcerën në stomak. Ulcera është një sëmundje që nuk kurohet lehtë, prandaj mundohuni mos të hani asnjëherë çamçakëza me stomak bosh.

Mos bëni pazare

Sa herë jeni të uritur, mos bëni pazare ushqimore. Një stomak i uritur na bën të blejmë gjëra që neve nuk na nevojiten fare.

Mos bëni stërvitje intensive

Asnjëherë mos bëni stërvitje të rënda dhe intensive kur keni stomakun bosh. Kjo nuk do ju ndihmojë të digjni kalori më shumë, por do reduktojë muskujt e trupit dhe fytyrës. Gjithashtu do ju reduktohen edhe energjitë.

Mos krijoni sherre

Kur jeni të uritur, mos u zini dhe mos diskutoni me njerëz. Stomaku i uritur çon në një luftë të rrezikshme, për shkak të nivelit të ulët të sheqerit në gjak.