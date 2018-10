Meta në alarm, shtyn dekretimin e Lleshit/ Zbulohen prapaskenat e dorëheqjes së Xhafajt

Dorëheqja e Fatmir Xhafajt nga posti i ministrit të Brendshëm ndonëse ishte një ngjarje thuajse e paralajmëruar, pasi në media raportohej për një tension në marrdhënien mes kryeministrit Rama dhe ministrit të Brendshëm, të dorëhequar tashmë, Fatmir Xhafaj, tronditi fort opinionin publik, i cili kishte filluar të besonte se arrestime të bujshme do të pasonin.

Lajmi i largimit të tij u njoftua nga vetë Rama në një postim në rrjetet sociale, ku bashkangjitur ishte dhe propozimi i firmosur nga Kryeministri që në krye të këtij dikasteri të emërohej, gjenerali Sandër Lleshi.

Por kush çoi në dorëheqjen e Xhfajt?

Sa ishte në krye të Komisionit të Ligjeve Xhafaj gëzonte mbështetjen e të gjithëve, por pasi PD nisi akuzat për vëllanë e tij, diçka u thye. Por kulmi arriti me arrestimin e Arben Ndokës dhe Arben Çukos, ku ndër deputetët socialistë, Pjerin Ndreu tha se policia nuk veproi sipas rregullave.

Gjithashtu dyshohet se një tjetër arsye që solli largimin e Fatmir Xhafajt ishin flirtet me LSI. Edhe pse Rama është në një betejë të fortë me Metën dhe me Kryemadhin, Xhafaj ditët e fundit po jepte sinjale se ishte pranë tyre. Kryemadhi fillimisht e mbrojti Xhafajn kur shpërtheu skandali i të vëllait dhe po ashtu u rrethua krah tij për arrestimet e ditëve të fundit. Madje eksponent të LSI e ngritën në qiell dhe kërkuan që ai të dalë kundër Ramës. Ajo që vërteton më së miri një aleancë të tillë janë deklaratat e djeshme. Luan Rama reagoi dhe sulmoi Ramën, duke vlerësuar Xhafajn. “Me dorëheqjen e vet, Fatmir Xhafa jo vetëm distancohet nga ajo pjesë, por duke u larguar prej qeverisë, na jep mundësinë të shohim më qartë e të kuptojmë se deri ku mbërrijnë tentakulat e krimit, që deri tani fshiheshin pas mbiemrit të tij!”, shkruante dje Luan Rama.

Në të njëjtën linjë me të ishte dhe Petrit Vasili me Ylli Manjanin. Vasili e sheh problemin te Rama. “Po ky kryeministër i shpëlarë politikisht dhe moralisht, pa të shkuar dhe pa asnjë të ardhme ç’bën akoma në atë zyrë? Apo sigurisht zvarritet edhe ca, për të ikur turpshëm dhe pa asnjë dinjitet siç vetëm ai mund të iki”.

Pra duket se largimi i Xhafajt ka shqetësuar jashtë mase partinë ePresidentit, por ajo që i vuri kapak “aleancës” Xhafaj-Meta janë mediat pranë LSI. Televizione, portale e gazeta u kujdesën të dilnin me editoriale, duke deklaruar se Xhafaj ishte ministri më i mirë dhe Rama e hoqi atë sepse po luftonte krimin.

LSI dhe vetë Presidenti Meta i cili ka shtyrë dekretimin e Sandër Lleshit si ministër i Brendshëm si duket janë në panik, por mbeten për tu parë lëvizjet e tyre të radhës.