Meghan Markle magjeps sërish

Dukesha e Sussex, Meghan Markle shkëlqeu e veshur me një fustan “Oscar de la Renta” gjatë pjesëmarrjes në Australian Geographic Society Awards, këtë të premte.

Çifti mbretëror arriti në Sydney me një fluturim charter nga Tonga vetëm pak orë më parë. Meghan, e cila pret fëmijën e saj të parë me Princin Harry, dukej mahnitëse me fustanin përrallor bardhezi me dizajn zogjsh.

Fustani i dukeshës ishte punuar me mjeshtëri nga Sarah Esmoingt, një stiliste franceze e cila punon për Oscar de la Renta.

Meghan kishte zgjedhur një look miniml sa u përket flokëve dhe makijazhit. Pak onde të lehta dhe të kthyera në njërën anë dhe një shkëqlyes nude i buzëve e bënin dukeshën të dukej mjaft natyrale.