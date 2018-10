Mbyllja e çeshtjes për Arta Markun, Vasili: Çfarë turpi, po përdorin të njëjtin prokuror si me Ramën

Kreu i grupit parlamentar të LSI Petrit Vasili ka reaguar në një postim në faqen e tij në fecebook duke akuzuar Prokuroren e Përgjithëshme se po mbyll edhe çeshtjet e saj si ato të Edi Rmaës biles me të njëjtin prokuror.

“Kjo është drejtësia e “re”e neveritshme, që do të thotë burg për të gjithë, me dhe pa të drejtë dhe mbyllje e çdo zullumi me ligjin për Kryeministrin dhe për kryeprokuroren, që i sherben atij”, shkruan Vasili.

Ja postimi i tij i plotë në facebook:

Arta Marku i mbyll ceshtjen vetes me te njejtin prokuror si Rames,CFARE TURPI..

Arta Marku i mbyll fët e fët ceshtjen vetes.

I njejti prokuror qe mbylli ceshtjen Edi Rames per manipulimin dhe mashtrimin nepermjet ekspertizes se audiopergjimit te Agron Xhafes mbylli sot me te njejtin zell dhe shpejtesi edhe ceshtjen e Arta Markut e akuzuar per shperdorim detyre.

Kjo eshte drejtesia e “re”e neveritshme,qe do te thote burg per te gjithe,me dhe pa te drejte dhe mbyllje e cdo zullumi me ligjin per kryeministrin dhe per kryeprokuroren, qe i sherben atij.

Keta i bejne qoka mbylljeje ceshtjesh njeri tjetrit dhe turpi eshte sheshit.

Kush e beson më kete drejtesi nuk ka me asnje respekt per veten.

Ja vendimi me i fundit qe i mbyll ceshtjen Arta Markut,

CFARE KOMEDIE…..E ZEZE…