Lul Berisha i shpëtoi arrestimit, flet avokati

Mbrëmjen e së dielës, Policia e Shtetit ushtroi kontroll në banesën e Lulzim Berishës, i cili bashkë me familjen, rezulton të jetë larguar nga Shqipëria drejt një vendi të BE-së, disa kohë më parë.

Në një prononcim për gazetën “Panorama”, avokati i Lulzim Berishës, Detar Hysi, thotë se Gjykata e Krimeve të Rënda Tiranë nuk ka caktuar asnjë masë sigurimi “arrest me burg” apo “kërkim policor” dhe nuk ka pasur as vendim për kontroll banese.

Policia ka ushtruar kontroll në banesën e tij, sipas avokatit dhe nuk ka gjetur asgjë të kundërligjshme.

“Për këtë shtetas, Gjykata e Krimeve të Rënda në Tiranë nuk ka caktuar as masë sigurimi ‘arrest me burg’, as ‘kërkim policor’ dhe as nuk ka ndonjë vendim për kontroll banese. Megjithatë, Policia ka ushtruar kontroll në banesën e tij dhe nuk ka gjetur asgjë”, thotë avokati Hysi.