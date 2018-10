“Luftë” Turqi-Greqi, këshilltari i Erdogan: I shkatërrojmë për 3-4 orë!

Një këshilltar i presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan ka lëshuar një paralajmërim të kthjellët ndaj Greqisë, duke thënë se për helenët “do të përfundonte me një katastrofë” brenda disa orësh nëse do të hynin në luftë me Ankaranë.

Duke komentuar marrëdhëniet dypalëshe, këshilltari Yigit Bulut deklaroi: “Greqia do të përfundojë në një katastrofë brenda tre ose katër orëve në qoftë se hyn në një luftë kundër Turqisë”.

Ky sugjerim i frikshëm vjen nga dikush që dikur ka thënë se Greqia nuk e sfidon dot Turqinë, sepse “do të ishte sikur një mizë do të luftonte me një gjigant”.

Deklaratat provokuese të Bulut, të bëra kohët e fundit në televizionin lokal, vijnë në kulmin e një raundi të ri tensionesh midis Turqisë dhe Greqisë. Më herët në tetor, Turqia u përplas me Athinën për përdorimin e një fregate ushtarake për të kapur anijen turke eksploruese “Barbaros Hayreddin Pasa”, në Mesdhe.

Ushtria greke kërkoi që anija të tërhiqej, duke pretenduar se i mungonte autorizimi për të eksploruar shelfin kontinental grek. Në mes të konfrontimit, forcat detare turke, aktive në zonë, thuhet se nxituan të mbronin anijen, duke çuar në betejë diplomatike.

Ndërkohë, Bulut është një figurë mjaft e diskutuar në politikën turke. Ai u emërua këshilltar i lartë i Erdoganit në vitin 2013 dhe më vonë u bë këshilltari kryesor për ekonominë. Një ish gazetar dhe prezantues televiziv, Bulut nuk është i panjohur për deklarata të bujshme, pasi ai dikur pohoi se armiqtë e Erdoganit kishin planifikuar të vrisnin Presidentin turk.

Politikani kontravers gjithashtu ka habitur publikun me teori të komplotit të çuditshëm, për shembull me atë që linja ajrore gjermane “Lufthansa” financon fshehurazi protesta anti-qeveritare në Turqi me shpresën e largimit të trafikut nga aeroporti i Stambollit, ose se kuzhina të huaja që shfaqen në gatim në TV turke janë në fakt, spiunë të fshehtë.

Në vitin 2015, Bulut madje deklaroi se është “gati të vdesë” për Erdoganin.