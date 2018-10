Lu mbërrin në Bishkek, ja çfarë shkruajnë mediat e huaja

Donald Lu, ambasadori i ri i SHBA në Kirgistan, kohët u vendos në Bishkek. Kirgistani, një vend me disa potenciale për reforma demokratike që megjithatë shpesh anashkalohet në politikën e jashtme të SHBA. E vendosur në një rajon ku Shtetet e Bashkuara kërkojnë të mbajnë një terren dhe të nxisin stabilitetin, Kirgistani është në zemër të rivalitetit të fuqive të mëdha midis Kinës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara.

Megjithë aleancën e saj të gjatë me Rusinë – dhe pavarësisht se ishte i rrethuar nga autokracitë në perëndim të saj (Uzbekistan, Kazakistan dhe Taxhikistan) dhe lindje (Kinë) – ishte vetëm vitin e kaluar që Kirgistani mbajti zgjedhjet më demokratike të shikuara në Azinë Qendrore. Edhe më mirë: Zgjedhjet çuan në një transferim paqësor të pushtetit, ndërsa ish-presidenti i dorëzoi frenat kryeministrit të tij.

Ndërsa Kirgistani mund të jetë një demokraci e sapolindur, të dhënat e saj për të drejtat e njeriut janë të këqija. Qeveria e mëparshme, për shembull, synonte aktivistë të shquar të të drejtave të njeriut duke kufizuar të drejtat e tyre për fjalën e lirë dhe duke e bërë të vështirë për ta të udhëtojnë jashtë vendit. Në disa raste, qeveria madje shkoi aq larg sa t’i fuste në burg.

Aktivistët e të drejtave të njeriut nuk janë të vetmit që duhet të burgosen për arsye politike. Në 2017, qeveria e ish-Presidentit Atambayev hodhi në burg ish-Kryetarin e Parlamentit të Kirgistanit, Omurbek Tekebaev, në akuza të korrupsionit. Ndërkohë, presidenti i ri, Sooronbai Jeenbekov, nuk ka treguar nëse do ta lirojë Tekebaevin apo jo.

Dhe ajo që Jeenbekov ka bërë është jo më pak shqetësuese. Në atë që duket të jetë një përpjekje për të konsoliduar fuqinë e tij dhe për të shtypur opozitën, ai ka burgosur disa anëtarë të shquar të qeverisë së mëparshme, madje duke përfshirë edhe ata nga brenda partisë së tij. Ka një arsye, me fjalë të tjera, pse Omurbek Babanov, udhëheqësi i opozitës dhe humbësi i zgjedhjeve të vitit 2017, ka ikur nga vendi.

Kjo nuk do të thotë që Kirgistani nuk ka bërë ndonjë përparim. Ligjet e reja që do të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm do të ndryshojnë në mënyrë dramatike sistemin e drejtësisë penale duke dekriminalizuar një numër shkeljesh të vogla dhe duke vënë më shumë burime në rehabilitim.

Megjithatë, ndërsa reforma duhet të vijë nga brenda Kirgistanit, kjo është një fushë ku Ambasadori Lu mund të ndihmojë, kryesisht duke miratuar një politikë të angazhimit më të madh dhe duke bërë përpjekje për të nxitur reformat për t’i dhënë fund korrupsionit, për të përmirësuar transparencën e qeverisë dhe për të forcuar sundimin e ligji. Para se Lu të mund të bëjë ndonjë gjë të tillë, megjithatë, ai duhet së pari të trajtojë bllokimin që ka tronditur marrëdhëniet e SHBA-Kirgistanit për pjesën më të mirë të tre viteve.

Në vitin 2015, Kirgistani kërkoi që të dy vendet të rinegociojnë një marrëveshje bilaterale të vitit 1993 e cila siguroi kuadrin ligjor përmes të cilit rrjedheshin të gjitha ndihmat ekonomike dhe humanitare të SHBA. Kërkesa e Kirgistanit, e cila ishte e njëjtë me përfundimin e marrëveshjes, ishte pjesërisht një reagim ndaj kritikave të Departamentit të Shtetit për të dhënat e saj për të drejtat e njeriut. (Në mënyrë të veçantë, Departamenti i Shtetit kritikoi dënimin e përjetshëm duke u shërbyer nga Azimjan Askarov, një protestues që priste brutalitetin e policisë dhe trajtimin qeveritar të pakicave etnike.)

Nëse janë apo jo të dy vendet mund të negociojnë një marrëveshje të re, është e paqartë. Presidenti Jeenbekov ka bërë pak për t’u angazhuar me Shtetet e Bashkuara dhe ka shkuar shpejt për të ndërtuar marrëdhënie më të mira me Kinën, Turqinë dhe Bashkimin Evropian. Por nëse Shtetet e Bashkuara duhet të mbajnë një prani diplomatike domethënëse në rajon dhe të nxisin reformat brenda Kirgistanit, kjo mosmarrëveshje e vazhdueshme duhet të zgjidhet.

Rindërtimi i marrëdhënieve të saj me Shtetet e Bashkuara është gjithashtu në interesin e Kirgistanit. Ndërsa vazhdon përpjekjet e saj kundër korrupsionit dhe për të promovuar sundimin e ligjit, qeveria e Kirgistanit mund të përfitojë nga asistenca teknike e SHBA. Dhe në qoftë se qeveria e re është serioze për zgjerimin e punës së saj në këto fusha, ka një mundësi për Shtetet e Bashkuara për të siguruar atë me mbështetje profesionale dhe financiare.

Mbështetja nga Shtetet e Bashkuara mund të ndihmojë përpjekjet e Kirgistanit për të ndërtuar një sistem gjyqësor më human. Agjencitë e SHBA, si Departamenti i Drejtësisë dhe Departamenti i Shtetit mund të ofrojnë ekspertizë profesionale për të trajnuar hetuesit, prokurorët dhe ekspertët ligjorë të antikorrupsionit. Iniciativat e ngjashme mund të përfshijnë gjithashtu mbështetje për reforma të reja për të siguruar që të drejtat civile të personave të burgosur të jenë të mbrojtura. Por asnjë nga këto nuk është e mundur pa një marrëveshje të re.

Ardhja e ambasadorit Lu mund të ndihmojë në kapjen e dëbimit të Kirgistanit larg nga demokracia. Ajo gjithashtu mund të inkurajojë një fokus të përtërirë në antikorrupsionin. Një marrëdhënie më e mirë midis Kirgistanit dhe Shteteve të Bashkuara, e bazuar në respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit, jo vetëm që do të përfitonte të dy vendet, por rajoni në tërësi. Së pari, megjithatë, Lu dhe Jeenbekov duhet të vendosin prioritetet e tyre dhe nëse ata do të punojnë së bashku për të qenë një forcë për stabilitet dhe liri në Azinë Qendrore.