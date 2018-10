LSI flet për grusht shteti, Vasili: Rama-gate po thellohet

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili ka sulmuar ashpër kryeministrin Edi Rama.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale Vasili teksa foli për grusht shteti tha se faktet tregojnë regjinë e Ramës për të inskenuar aktorë për çështjen ‘Babalja’, duke u ofruar atyre paprekshmëri. Vasili tha se ‘Rama-gate po thellohet ore pas ore dhe grushti i shtetit tashme eshte ne sytë e te gjithëve’.

REAGIMI I VASILIT

Rama-gate, thellohet ne menyre tronditese grushti i shtetit.

Faktet tronditese me te fundit te inkriminimit te qeverise ne mbulimin kriminal dhe korruptiv te audiopergjimit te vellait te ministrit plotesojne qarte pamjen e Rama-gate,thene ndryshe, grushtit te shtetit ne veprim.

Faktet tregojne qarte regjine e kryeministrit per te inskenuar aktore, per ti paguar dhe per tu ofruar garancite e paprekshmerise se tyre.

Qeveria, qe ka cuar perpara drejtesise drejtore,specialiste,

infermiere e plot e plot njerez thjesht dhe vetem me faktet e emisioneve televizive investigative,sot mbulon pergjimet pjese e dosjes se audipergjimit.

Qeveria, qe ka cuar ne burg njerez per denoncimet ne portalin e saj sot e mbeshtetur nga kryeprokurorja po mbulojne sheshit nje krim shteteror.

Kryeprokurorja po shkel mbi cdo ligj dhe mbi institucionin qe ajo vete drejton,ne emer te borxhit, qe ka ndaj kryeministrit qe e votoi me 69 vota.

Rama-gate po thellohet ore pas ore dhe grushti i shtetit tashme eshte ne syte e te gjitheve.

Rama-gate eshte pa rrugedalje per te.