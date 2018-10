Ambasada publikon videon: Ja si ta plotësoni saktë Lotarinë Amerikane

Si të plotësoni aplikimin për Lotarinë Amerikane!

🇦🇱️ | #këshillaeditës | E dini si të plotësoni në mënyrë të saktë aplikimin për Lotarinë Amerikane? Shihni këtë video që ju tregon hap pas hapi si të plotësoni formularin tuaj. #pyetanen🇺🇸️ | #tipoftheday | Do you know how to fill a correct application form for the Diversity Visa Program? Follow our step-by-step video tutorial that will help you submit your entry. #DV2020

Gepostet von U.S. Embassy-Tirana am Freitag, 5. Oktober 2018