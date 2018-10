Listat dhe pikët/Konkursi për t’u bërë pjesë e policisë, cilët janë 561 të kualifikuarit për fazën e dytë!

Policia e Shtetit ka publikuar rezultatet e testimit për “Patrullë e Përgjithshme” në Kolegjin e Policisë.

Të gjithë kandidatët që konkurruan në datën 15 dhe 16 Tetor në Pallatin e Kongreseve për të ndjekur studimet në Akademinë e Sigurisë, për pozicionin “Patrullë e Përgjithshme” dhe në fazën e parë të testimit me shkrim kanë marrë 50 pikë e sipër fitojnë të drejtën për të vijuar konkurrimin në fazën e dytë , në testimin fizik.

Kandidatët fitues do njoftohen nga Drejtoritë Vendore të Policisë në qarqet ku kanë aplikuar si dhe në faqen zyrtare të Akademisë së Sigurisë dhe të Policisë së Shtetit për datën, orën dhe vendin ku do zhvillohet testimi fizik dhe çfarë duhet të kenë me vete për të zhvilluar testimin.

Nëse analizojmë listat dhe pikët, rezulton se rreth 561 kandidatë janë kualifikuar për fazën e dytë. Në total në fazën e parë konkurruan 2508 të rinj.

Për rezultatet, klikoni linqet mëposhtë:

Lista 1:

https://www.asp.gov.al/akademia/images/pdf/Rezultatet.pranimi_pare.pdf?fbclid=IwAR38-uHFqGYWy9OhvuEYf8Qv1Ee5MNgMMNOtoIXhvzNzCyLOS7gwSCV7cY4

Lista 2:

https://www.asp.gov.al/akademia/images/pdf/Rez.testimi_me_shkrim.dt.16.10.2018.pjesa_pare.ok.pdf

Lista 3:

https://www.asp.gov.al/akademia/images/pdf/testi_3.pdf?fbclid=IwAR1nvacLQMmU6gTDPHDfefkPBJj27NmFSqEtPMoqy51WX9d-Pnc085LxUkE

SCAN