Ligji i ri: Pijet energjike njësoj si alkoli, ja gjobat për ata që ua japin të miturve

Mazhoranca është duke i votuar në Kuvend, ndryshimet në ligjin që synon të mbrojë të miturit nga përdorimi i pijeve alkolike. Në ndryshimet thuhet se pijet energjike dhe dhe të gazuara me shumë sheqer do të konsiderohen njëlloj si pijet alkolike. Qëllimi i ligjit është parandalimi i pasojave shëndëtesore nga konsumi i pijeve energjike dhe pijeve të gazuara me sheqer të shtuar.

Në ligjin e ndryshuar tashmë ndalohet ofrimi i pijeve energjike për të miturit nga personat madhorë që i shoqërojnë, qoftë në lokale nate, qoftë në dyqane dhe në këto raste parashikohen gjoba deri në 30 mijë lekë për të rriturit.

Konsumimi i pijeve me kafeine qe premtojne “energji” eshte rritur ndjeshëm ne I0 vitet e fundit. Si pas studimevc, pijet energjike përbëjnë 20% të prodlukteve ushqimore që gjenden në treg. Me rritjen e pranisë së tyre në treg, po aq i lartë është edhe rreziku toksik nga taurina ose mbidoza nga kafeina.