Ky ilaç i ri ju shpëton nga ataku kardiak

Një medikament i ri që “shkrin” yndyrën që ndërtohet brenda arterieve është quajtur “një zbulim i madhe” në luftën kundër sëmundjeve të zemrës.

Ai ka qenë mjaft i suksesshëm dhe në sprovat për trajtimin e kancerit të gjirit dhe diabetit, dhe tashmë shkencëtarët e Aberdeen University kanë zbuluar se mund të rrisë shëndetin kardiovaskular.

Vetëm një dozë e Trodusquemine e testuar tek minjtë me sëmundjen e atherosclerosis, një sëmundje që shkakton më shumë atak kardiak dhe infarkt, ka sjellë mjaft ndryshime. Kjo sëmundje i bën arteriet të mbushen me substanca yndyrore të quajtura pllakëza, që me kohën ngushtojnë arteriet tuaja.

Shkencëtarët thanë se ky ilaç “imiton” efektet e ushtrimeve fizike dhge aktivizon një enzimë mbrojtëse. Ajo gjithashtu pengon dhe një tjetër enzimë që shkakton inflamacionet e tejzgjatura dhe vështirëson arteriet.

Ekspertët thonë se këto gjetje mund të reduktojnë ndjeshëm vdekjet, duke pasur parasysh se në rang global sëmundjet e zemrës janë shkaktari numër një i vdekjeve, duke vrarë plot 17.7 milionë njerëz në vit. /Tch/