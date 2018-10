Ky është sekreti për të qenë gjithmonë në vendin dhe kohën e duhur

Dan Waldschmidt ka diçka për të thënë për të qenë në vendin e duhur në kohën e duhur. Por për çdo kohë të duhur, ka mijëra kohë të gabuara.

Ka momente kur ndjeheni se jeni duke bërë gjënë e gabuar. Herë-herë të dhënat duket se tregojnë se ëndrra juaj nuk është e vlefshme. Që ju kurrë nuk do të jeni në gjendje për të arritur qëllimet e mëdha që keni vendosur për veten.

Duke qenë në vendin e duhur dhe në kohën e duhur është me të vërtetë një mësim në lidhje me këmbënguljen. Është një kujtesë e saj që një kërkim i pandërprerë i qëllimeve tuaja është e vetmja mënyrë për tu “bërë me fat.”

Ju do të ndiheni budallenj ndonjëherë. Do të shihni përreth dhe do të ndjeheni të vetmuar. Edhe miqtë tuaj do të tundin kokën dhe do ju kujtojnë se ajo çfarë jeni duke u përpjekur të bëni është çmenduri.

Kjo është vetëm një kujtesë se koha jote e duhur po vjen. Kjo nuk është sot. Tani për tani nuk është momenti ku ju do të jeni duke fituar.

Por nëse ju vazhdoni të ktheheni në vendin e duhur – në qoftë se vazhdoni duke bërë gjërat e duhura që kërkon suksesi – ju do të jeni në vendin e duhur në kohën e duhur dhe të realizoni arritje te padëgjuara për mendjen të një suksesi të jashtëzakonshëm. Kjo nuk është vetëm e mundshme, ajo është e pashmangshme.

Kur përpiqeni mjaftueshëm shumë për një kohë të mjaftueshme, nuk ka si të jetë ndryshe por do të përfundoni me arritjen e qëllimeve tuaja. Nëse ju nuk jeni ende atje, nuk duhet të mendoni se qëllimi juaj është pa kuptim apo i pamundur. Ju duhet vetëm në heshtje t’i kujtoni vetes se sot nuk është dita e duhur. Ndoshta është nesër.

Cila është arsyeja për tu dukur vazhdimisht.

Është arsyeja më e rëndësishme pse ju duhet të vazhdoni të përpiqeni – sepse nesër mund të jetë dita ku ju gjeni veten duke qëndruar në vendin e duhur në kohën e duhur dhe kur kjo ndodh, nga të gjitha ato raste të gabuara – dhe zhgënjimi që ju ndjeni – veniten fare në lavdinë që përfundimisht e keni kuptuar., shkruan. Kjo ia vlen e gjitha.

Vendosmëria juaj dhe përqendrimi iu garantuan juve rezultatin e suksesshëm që ju dëshiruat me shume force. Nuk mund ta ndryshoni kohën. Nuk mund të ndryshoni jetën.

Nuk mund të ndryshoni shumicën e asaj që ndodh rreth jush.Ju mund të vendosni nëse do të vazhdoni te dukeni.

Nëse ndaloni duke bërë gjënë e duhur para se të fillojë të funksionojë, ju keni bërë vetëm gjënë e gabuar.