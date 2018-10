Krimi i lidhur me pushtetin/ Paloka zbulon kush e ka radhën pas Xhafajt

Pas dorëheqjes së ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj ka reaguar numri dy i Partisë Demokratike, Edi Paloka.

Në një postim në ‘Facebook’ Paloka e ka cilësuar largimin e Xhafajt si një sukses në luftën për pastrimin e politikës nga politikanët me lidhje me krimin.

Gjithashtu Paloka ka thënë se pas Xhafajt, radhën e ka Tahiri, që të japë llogari para drejtësisë.

Postimi i plotë i Palokës:

Largimi i Fatmir Xhafajt ishte hap i domosdoshëm për luftën kundër krimit. Largimi i tij është arritje e rëndësishme e përpjekjeve të pandërprera të Partisë Demokratike për pastrimin e politikës nga politikanët me lidhje me krimin. Tani është rradha që Saimir Tahiri të japë llogari para drejtësisë për kthimin e Shqipërisë në një plantacion droge. Tani duhet që të merren menjëherë të pandehur Taulant Balla dhe Vangjush Dako. Bashkëqeverisja e Ramës me krimin duhet te marrë fundin e merituar.