Kosovari mblodhi centët nga arka e mbesave, u blen këpucë për dimër të varfërve

Shumë familje në Kosovë jetojnë në kushte të rënda ekonomike. Derisa po ofrojnë ditët e ftohta të dimrit, ka njerëz me zemër të madhe, ndonëse me mundësi të vogla për t’u ardhë në ndihmë sado pak atyre që jeta është treguar e padrejtë me ta, të cilët ballafaqohen me varfërinë, shkruan Indeksonline.

Një qytetar ka bërë një gjest të vogël, por me një mesazh shumë të fuqishëm.

Ai ka kursyer centat e mbesave të tij të vogla, për t’i blerë vëllait të tij të varfër një palë këpucë për dimër. Këtë mesazh me fotografitë nga paratë e grumbulluara i ka adresuar tek JOQ.

“…duke e pa vllan ne gjendje te veshtire ekonomike dhe s’mund as une ta ndihmoj shume, keshtu qe kam kursy centat qe mbesave te mia 12,10 vjeqare tu blej kepucat per dimer duke e dite qe dimri ne Kosove din te jete shume i ftohte. Ne total 90 euro”.